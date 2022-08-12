Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал о планах по развитию железнодорожного транспорта в регионе

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел заседание оперативного штаба по социальной и экономической стабильности. Центральной темой обсуждения стала ситуация в сфере железнодорожного транспорта, сообщает департамент информационной политики региона.



«От стабильной работы железнодорожной отрасли в значительной степени зависит ритмичность функционирования промышленного комплекса, бесперебойные поставки товаров для жителей региона. Отмечу, что Свердловские железные дороги сумели быстро сориентироваться в новой ситуации и в целом успешно справляются с выстраиванием логистических цепочек. В целом, показатели отправления и прибытия грузов на станциях, расположенных в Свердловской области, растут», — отметил глава региона.



Он добавил, что на федеральном уровне ведется работа по форсированному развитию транспортной инфраструктуры, включая расширение и обновление железнодорожной сети. В том числе — на Среднем Урале. Главным проектом в этом направлении стало превращение области в «Сухой порт» и его внедрение в трансконтинентальные транспортные коридоры. Для этого в Екатеринбурге будут создаваться крупные транспортно-логистические центры.



Другим значим проектом, реализуемым совместно с РЖД, является строительство наземного метро в уральской столице. По мнению губернатора, это способствует дальнейшему обновлению железнодорожной инфраструктуры и повышению качества жизни людей.



Участники заседания также обсудили вопросы развития движения «Ласточек» в Свердловской области. Уточним, что 2 сентября стартовало движение по маршруту Екатеринбург — Качканар. В 20-х числах сентября эти электрички начнут ездить в Красноуфимск.



В дальнейшем по договоренности с главой региона планируется отправлять «Ласточки» на север региона. Е. Куйвашев поручил главам муниципалитетов продумать автобусные маршруты до станций, на которые будет прибывать поезд. Это необходимо, чтобы людям из соседних муниципалитетов было удобно доезжать до вокзала и пересаживаться в электропоезд.