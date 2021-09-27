Средняя цена аренды комнаты в Челябинске составляет 6,6 тыс. рублей в месяц

УрБК, Челябинск, 09.09.2022. Средняя стоимость аренды комнаты в Челябинске составляет 6 тыс. 583 руб. в месяц. С сентября 2021 года цены выросли на 17,2%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».



В целом по стране аренда комнат за последний год подорожала на 11,9%, до 8 тыс. 136 руб. за один объект в месяц.



Самую сильную динамику показали Чита (плюс 33%), Кемерово (плюс 31%), Сочи (плюс 20%), Владимир (плюс 20%) и Набережные Челны (плюс 19%)



Наиболее глубокое снижение цен зафиксировано в Москве (минус 8%), Симферополе (минус 8%), Кургане (минус 5%), Белгороде (минус 4%).