Средняя цена аренды комнаты в Челябинске составляет 6,6 тыс. рублей в месяц

УрБК, Челябинск, 09.09.2022. Средняя стоимость аренды комнаты в Челябинске составляет 6 тыс. 583 руб. в месяц. С сентября 2021 года цены выросли на 17,2%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».
В целом по стране аренда комнат за последний год подорожала на 11,9%, до 8 тыс. 136 руб. за один объект в месяц.
Самую сильную динамику показали Чита (плюс 33%), Кемерово (плюс 31%), Сочи (плюс 20%), Владимир (плюс 20%) и Набережные Челны (плюс 19%)
Наиболее глубокое снижение цен зафиксировано в Москве (минус 8%), Симферополе (минус 8%), Кургане (минус 5%), Белгороде (минус 4%).
УрБК, Челябинск, 27.09.2021. Средняя цена аренды дач, индивидуальных домов и коттеджей в Челябинской области в сентябре ...17.09.2021 Средняя цена квартиры площадью до 32 кв. метров в Челябинске составляет 1,5 млн рублей
УрБК, Челябинск, 17.09.2021. Средняя стоимость квартир площадью до 32 кв. м. на вторичном рынке жилья Челябинска за ...13.08.2021 Средняя стоимость аренды комнаты в Челябинске снизилась до 5,6 тыс. рублей в месяц
УрБК, Челябинск, 13.08.2021. Средняя стоимость аренды комнаты в Челябинске составляет 5 тыс. 619 руб. в месяц. Об этом ...21.05.2021 Средняя цена комнат в Челябинске с начала года выросла на 4,2%
УрБК, Челябинск, 21.05.2021. Средняя цена комнаты в Челябинске с начала года выросла на 4,2%, до 544 тыс. 601 руб. Об ...12.11.2020 Средняя стоимость аренды частных домов в Свердловской области превышает 37 тыс. рублей в месяц
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2020. Средняя цена аренды дач, индивидуальных домов и коттеджей в Свердловской области в ...