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Средняя цена аренды комнаты в Челябинске составляет 6,6 тыс. рублей в месяц

УрБК, Челябинск, 09.09.2022. Средняя стоимость аренды комнаты в Челябинске составляет 6 тыс. 583 руб. в месяц. С сентября 2021 года цены выросли на 17,2%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

В целом по стране аренда комнат за последний год подорожала на 11,9%, до 8 тыс. 136 руб. за один объект в месяц.

Самую сильную динамику показали Чита (плюс 33%), Кемерово (плюс 31%), Сочи (плюс 20%), Владимир (плюс 20%) и Набережные Челны (плюс 19%)

Наиболее глубокое снижение цен зафиксировано в Москве (минус 8%), Симферополе (минус 8%), Кургане (минус 5%), Белгороде (минус 4%).

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