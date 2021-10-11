В России цены на подержанные автомобили вернулись к росту

УрБК, Москва, 09.09.2022. Цены на автомобили с пробегом в России к концу лета вернулись к росту. В среднем по рынку стоимость таких машин начала подниматься в июле, а на модели возрастом до семи лет — в августе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных «Автостата».



По итогам января-августа подержанный автомобиль в среднем стоит 1,2 млн руб. (плюс 60% относительно начала года), «младше» семи лет — почти 2,3 млн руб. (плюс 51%). Стоимость новых автомобилей остается стабильной после весеннего пика.



О росте цен на транспорт с пробегом рассказали и в «Дроме»: в июле он подорожал на 3,5%, в августе — на 2%, составив 885 тыс. руб. Рост среднего ценника в компании частично объясняют тем, что были раскуплены недорогие машины.



Во Fresh Auto говорят о восстановлении спроса «после традиционного затишья в сезон отпусков». При этом на подержанные премиум-авто цены летом стабилизировались после мартовского пика.



Однако в «Авто.ру» и «Автоспеццентре» говорят о стабилизации цен на транспорт с пробегом. В «Автодом Алтуфьево» говорят, что сейчас стоимость таких автомобилей либо равна, либо чуть выше средней цены месяц-два назад. При этом с начала лета цены росли и продолжат это делать, считают в компании. Это объясняется дефицитом автомобилей.



Добавим, что в «Дроме» и «Авилоне» ожидают роста цен осенью в связи с традиционной сезонностью продаж.