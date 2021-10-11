УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:45

В России цены на подержанные автомобили вернулись к росту

УрБК, Москва, 09.09.2022. Цены на автомобили с пробегом в России к концу лета вернулись к росту. В среднем по рынку стоимость таких машин начала подниматься в июле, а на модели возрастом до семи лет — в августе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных «Автостата».

По итогам января-августа подержанный автомобиль в среднем стоит 1,2 млн руб. (плюс 60% относительно начала года), «младше» семи лет — почти 2,3 млн руб. (плюс 51%). Стоимость новых автомобилей остается стабильной после весеннего пика.

О росте цен на транспорт с пробегом рассказали и в «Дроме»: в июле он подорожал на 3,5%, в августе — на 2%, составив 885 тыс. руб. Рост среднего ценника в компании частично объясняют тем, что были раскуплены недорогие машины.

Во Fresh Auto говорят о восстановлении спроса «после традиционного затишья в сезон отпусков». При этом на подержанные премиум-авто цены летом стабилизировались после мартовского пика.

Однако в «Авто.ру» и «Автоспеццентре» говорят о стабилизации цен на транспорт с пробегом. В «Автодом Алтуфьево» говорят, что сейчас стоимость таких автомобилей либо равна, либо чуть выше средней цены месяц-два назад. При этом с начала лета цены росли и продолжат это делать, считают в компании. Это объясняется дефицитом автомобилей.

Добавим, что в «Дроме» и «Авилоне» ожидают роста цен осенью в связи с традиционной сезонностью продаж.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.10.2021 Подержанные автомобили в РФ с начала года подорожали на 20%

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2021. Средняя стоимость автомобилей с пробегом на российском рынке за 9 месяцев 2021 года ...

22.08.2017 С начала года цены на авто с пробегом в России сократились на 5,8%

В августе 2017 года средневзвешенная стоимость автомобиля с пробегом в России составила 535 тыс. руб., сообщает ...

22.08.2017 С начала года цены на авто с пробегом в России сократились на 5,8%

УрБК, Москва, 22.08.2017. В августе 2017 года средневзвешенная стоимость автомобиля с пробегом в России составила 535 ...

19.04.2017 В Екатеринбурге спрос на рынке автомобилей с пробегом за квартал снизился на 14%

В Екатеринбурге в I квартале 2017 года потребительский спрос на «Avito Авто» (количество запрошенных контактов по ...

16.07.2015 В I полугодии в России цены на подержанные автомобили упали на 23%

УрБК, Москва, 16.07.2015. За первые 6 месяцев 2015 года в России стоимость автомобилей с пробегом упала на 23%. При ...

Популярные новости
10.08.2022В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет составлена интерактивная карта социальной газификации территорий15.08.2022УБРиР с 15 августа снижает ставки по потребкредитам19.08.2022Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о повышенной готовности городских служб к работе в ночь после празднования Дня города19.08.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил более 240 млн рублей на завершение строительства корпуса гимназии № 120 в Екатеринбурге10.08.2022Светлана Азанова: Более 90% предприятий, предлагающих клиентам оплату через СБП, — это малый и средний бизнес
Архив новостей
Сентябрь 2022 (230)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18