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Вчера, 15:01

Продажи автомобилей с пробегом в России за месяц упали на 10%

В сентябре 2023 года продажи автомобилей с пробегом в РФ снизились примерно на 10% по сравнению с прошлым месяцем. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

По оценкам специалистов рынка, спрос на автомобили с пробегом продолжает расти, но только по отношению к прошлому году: в сентябре по сравнению с августом продажи стагнируют.

По словам основателя автомобильного маркетплейса Fresh Дениса Мигаля, количество проданных автомобилей с пробегом в сентябре в компании снизилось на 4% по сравнению с августом (хотя относительно 2022 года оно выросло на 131%).

О сокращении продаж за месяц свидетельствуют и предварительные данные «Автостата», согласно которым рынок автомобилей с пробегом в сентябре оказался на 10,2% ниже (при росте на 7,7% год к году). По оценке «Автостата», в сентябре было продано 495 тыс. подержанных машин.

По данным экспертов рынка, стоимость автомобилей с пробегом за месяц увеличилась. Так, по словам руководителя службы клиентской аналитики «Авто.ру» Алексея Муханова, в сентябре на вторичном рынке начали активно расти цены, и сейчас за автомобиль с пробегом просят почти 1,8 млн руб. По данным «Автостата», средняя стоимость подержанного легкового автомобиля в сентябре впервые превысила 1,5 млн руб., что на 5% больше, чем в августе, и на 23% дороже год к году. В агентстве отмечают, что цены растут с апреля.

При этом, по словам Алексея Муханова, предложение на вторичном рынке уменьшилось по сравнению с прошлым годом почти на 20%, хотя и «держится на относительно стабильном уровне с весны».
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