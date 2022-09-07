Официальный курс доллара США снизился на 38 коп., евро вырос на 15 коп.

УрБК, Москва, 09.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 сентября 2022 года. Курс долл. США снизился на 38,04 коп., до 60,80 руб., евро вырос на 14,94 коп., до 60,69 руб.