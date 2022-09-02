Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,5%

УрБК, Москва, 08.09.2022. По состоянию на 14.58 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,63 руб., евро — 60,71 руб. С начала сегодняшних торгов курс доллара США снизился на 0,3%, евро вырос на 0,5%.

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