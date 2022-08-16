ЦБ ожидает снижение качества товаров и услуг в России из-за санкций

УрБК, Москва, 08.09.2022. Банк России ожидает снижение качества товаров и услуг в стране из-за западных санкций. Об этом говорится в исследовании регулятора «О чем говорят тренды».
Аналитики считают, что производство зависимых от импорта товаров, вероятно, будет снижаться. Вместе с тем на рынке появятся альтернативные варианты предложений, которые ранее не были распространены в России.
«Этот процесс будет сопровождаться снижением средних качественных характеристик товаров и услуг (потребительские свойства, функционал, долговечность, сервисная поддержка и так далее)», — отмечают аналитики ЦБ.
Эксперты регулятора полагают, что оценивать текущую экономическую ситуацию в стране крайне сложно из-за высокой неопределенности.
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