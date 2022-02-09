НБКИ: В России выросла доля пользователей кредитных карт старше 50 лет

УрБК, Москва, 08.09.2022. В России выросла доля пользователей кредитных карт возрастом старше 50 лет, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
За последний год доля заемщиков возрастом от 50 до 60 лет в структуре выдачи новых кредитных карт увеличилась с 14,6% до 14,8%, старше 60 лет — с 10,4% до 12,4%.
«При этом наибольшее сокращение доли было отмечено у заемщиков до 40 лет: моложе 30 лет — на 1,2 п. п. до 21,3% и у самой массовой группы «карточных» заемщиков от 30 до 40 лет — на 1,0 п. п. до 28,9%», — рассказали аналитики НБКИ.
При этом доля заемщиков от 40 до 50 лет за последний год не изменилась (22,6%).
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