УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:05

НБКИ: В России выросла доля пользователей кредитных карт старше 50 лет

УрБК, Москва, 08.09.2022. В России выросла доля пользователей кредитных карт возрастом старше 50 лет, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За последний год доля заемщиков возрастом от 50 до 60 лет в структуре выдачи новых кредитных карт увеличилась с 14,6% до 14,8%, старше 60 лет — с 10,4% до 12,4%.

«При этом наибольшее сокращение доли было отмечено у заемщиков до 40 лет: моложе 30 лет — на 1,2 п. п. до 21,3% и у самой массовой группы «карточных» заемщиков от 30 до 40 лет — на 1,0 п. п. до 28,9%», — рассказали аналитики НБКИ.

При этом доля заемщиков от 40 до 50 лет за последний год не изменилась (22,6%).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 09:03 Доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов в РФ за год выросла на 1,7 процентного пункта

УрБК, Москва, 07.09.2022. В январе-июле 2022 года доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов ...

09.02.2022 В структуре выданной ипотеки в РФ в 2021 году почти 45% заняли заемщики 30-40 лет

УрБК, Москва, 09.02.2022. В 2021 году наибольшую долю в структуре выданной ипотеки в России заняли заемщики в возрасте ...

01.09.2017 По итогам II квартала Челябинская область стала лидером по числу выданных кредитных карт

УрБК, Челябинск, 01.09.2017. По итогам II квартала в Челябинской области было выдано 41 тыс. кредитных карт, что на ...

01.09.2017 За II квартал в Свердловской области объемы выдачи кредитных карт выросли на 45,6%

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2017. За II квартал в Свердловской области было выдано 38 тыс. 828 кредитных карт, что на ...

17.02.2017 НБКИ: В Свердловской области за 2016 год на 0,9% выросло число заемщиков старше 65 лет

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2017. По итогам 2016 года в Свердловской области доля заемщиков старше 65 лет составила 3,6%, ...

Популярные новости
10.08.2022В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет составлена интерактивная карта социальной газификации территорий15.08.2022УБРиР с 15 августа снижает ставки по потребкредитам19.08.2022Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о повышенной готовности городских служб к работе в ночь после празднования Дня города19.08.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил более 240 млн рублей на завершение строительства корпуса гимназии № 120 в Екатеринбурге10.08.2022Светлана Азанова: Более 90% предприятий, предлагающих клиентам оплату через СБП, — это малый и средний бизнес
Архив новостей
Сентябрь 2022 (209)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18