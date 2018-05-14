Спутник для жизни

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Специалисты в сфере недвижимости проанализировали динамику цен на вторичное жилье в городах-спутниках Екатеринбурга. Выяснилось, что за последний год квартиры на этих территориях дорожали быстрее, чем в областном центре. Вместе с тем аналитики говорят о существовании единого рынка недвижимости Екатеринбургской агломерации, где объекты, расположенные в отдаленных районах столицы Среднего Урала, на равных конкурируют с теми, которые находятся в городах-спутниках.



По данным ГК «Новосел», средняя цена предложения на вторичном рынке жилья в Арамили за последние 12 месяцев увеличилась на 20,3%, в Среднеуральске — на 22,3%, в Верхней Пышме — на 22,8%, в Березовском — на 30,9%. Для сравнения: в Екатеринбурге за аналогичный период (с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года) квартиры подорожали на 15,2%.



Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков рассказал УрБК, что рынки жилья городов-спутников нельзя рассматривать в отрыве от Екатеринбурга.



«Какой-либо самостоятельной динамики там не отмечается. На рынке отмечаются те же самые тренды, что и в Екатеринбурге. Сейчас на этих территориях наблюдается снижение покупательной активности, увеличение объема предложения и ценовая коррекция», — заявил М. Хорьков.



По оценкам УПН, из всех городов-спутников наиболее развит вторичный рынок жилья в Верхней Пышме.



«Цены на квартиры в этом городе выше, чем в некоторых окраинах Екатеринбурга. Это связано с достаточно хорошим оборотом на рынке. В городе сильная экономическая база, соответственно, есть спрос со стороны самих жителей Пышмы. В Березовском тоже достаточно высокие цены. Но по обороту на рынке этот город заметно проигрывает Верхней Пышме», — сказал М. Хорьков.



Отметим, что средняя цена предложения в Пышме, по последним данным, составляет 81 тыс. 952 руб. за кв. м., в Березовском — 81 тыс. 616 руб.



«Среднеуральск и Арамиль заметно проигрывают Верхней Пышме и Березовскому и по уровню цен, и по оборотам. Они меньше вовлечены в рынок недвижимости Екатеринбурга. Покупатели смотрят на них как на нишевый сегмент», — рассказал М. Хорьков.



По данным ГК «Новосел», средняя цена предложения в Среднеуральске составляет 64 тыс. 930 руб. за кв. м., в Арамили — 66 тыс. 383 руб.



Руководитель аналитического отдела ГК «Новосел» Сергей Меньшенин также считает, что рынок жилья городов-спутников тесно связан с Екатеринбургом. Из-за высокого спроса такие муниципалитеты показывают более сильную ценовую динамику по сравнению с другими свердловскими городами.



«В населенных пунктах, расположенных в радиусе до 20 км от центра Екатеринбурга, средняя цена предложения за последние 12 месяцев увеличилась на 27,3%, в радиусе от 20 до 50 км стоимость квартир выросла на 15,9%, в радиусе более 50 км — на 15%», — сообщил С. Меньшенин.



Добавим, что в каждом городе-спутнике есть серьезные конкурентные недостатки. Например, в Верхней Пышме не самая благоприятная экологическая ситуация. В Березовском и Среднеуральске есть серьезные проблемы с транспортной доступностью. Арамиль серьезно уступает другим городам по уровню развития социальной, торговой, развлекательной инфраструктуры. Это все также влияет на динамику стоимости квартир.



В целом можно сказать, что границы между различными рынками жилья в Екатеринбургской агломерации весьма условны. Приобретение квартиры, к примеру, в Верхней Пышме или Березовском рассматривается большинством семей как покупка жилья в Екатеринбурге. Развитие транспортной инфраструктуры между городами (в том числе запуск трамвая из Екатеринбурга в Пышму) еще сильнее ускоряет формирование единого рынка недвижимости.