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Квартиры в городах-спутниках Екатеринбурга за год подорожали на 20-30%

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. Средняя цена предложения в городах-спутниках Екатеринбурга за последние 12 месяцев увеличилась на 20-30%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела группы компаний «Новосел».

Так, в Березовском показатель вырос на 30,9% (до 81 тыс. 616 руб. за кв. м.), в Верхней Пышме — на 22,8% (до 81 тыс. 952 руб.), в Среднеуральске — на 22,3% (до 64 тыс. 930 руб.), в Арамили — на 20,3% (до 66 тыс. 383 руб.).

«Какой-либо самостоятельной динамики в городах-спутниках не отмечается. На рынке отмечаются те же самые тренды, что и в Екатеринбурге. Сейчас на этих территориях наблюдается снижение покупательной активности, увеличение объема предложения и ценовая коррекция», — рассказал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

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