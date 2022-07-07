На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали сосиски и сардельки

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. С 29 августа по 5 сентября 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на сосиски и сардельки (на 2,59%, до 529,59 руб. за кг).



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены свежие огурцы (на 1,56%, до 52,71 руб. за кг), творог (на 1,45%, до 419,77 руб. за кг), сметану (на 1,33%, до 279,66 руб. за кг), а также на сухие молочные смеси для детского питания (на 1,21%, до 1 тыс. 053,67 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на репчатый лук (на 20,19%, до 32,14 руб. за кг), свежие помидоры (на 13,02%, до 73,61 руб. за кг), морковь (на 12,88%, до 36,84 руб. за кг), картофель (на 12,84%, до 27,71 руб. за кг), капусту (на 7,6%, до 20,36 руб. за кг), свеклу (на 6,75%, до 25,99 руб. за кг), а также на бананы (на 5,78%, до 77,26 руб. за кг).