В Екатеринбурге заключено первое соглашение государственно-частного партнерства для строительства школы

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. В Екатеринбурге заключено первое соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП). Договор касается строительства школы № 41 в районе улиц Металлургов — Викулова. Об этом рассказал в Telegram-канале глава города Алексей Орлов.
«Соответственно, теперь есть возможность назвать сроки окончания строительства — в 2024 году дети пойдут в новую школу. Нашим партнером является «Атомстройкомплекс», так что ни в соблюдении графика, ни в качестве никаких сомнений нет», — добавил он.
Проект здания предполагает создание 925 учебных мест с возможностью расширения до 1,5 тыс. В помещениях продленного дня будут спальни. Кроме того, школа № 41 имеет профиль в виде углубленного изучения предметов художественно-эстетического цикла. Эту специализацию планируется сохранить. Например, для этого в здании появится хореографический зал.
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