Официальный курс доллара США вырос на 32 коп., евро — на 5 коп.

УрБК, Москва, 08.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 сентября 2022 года. Курс долл. США вырос на 32,70 коп., до 61,18 руб., евро — на 5 коп., до 60,54 руб.