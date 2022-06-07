В Челябинской области после столкновения поезда с бульдозером возбуждено два административных и одно уголовное дело

УрБК, Челябинск, 08.09.2022. Златоустовская транспортная прокуратура завершила проверку по факту схода вагонов грузового поезда на станции Флюсовая от столкновения с бульдозером. Авария произошла в начале июня, после нее был госпитализирован водитель спецтехники.
В Уральской транспортной прокуратуре рассказали об итогах проверки. Установлено, что бульдозерист был допущен к работам, не имея удостоверения на право управления спецтехникой. Вдобавок перед началом смены не было предрейсового медицинского осмотра. Также работодатель не провел расследование несчастного случая на производстве и не составил соответствующий акт.
В связи с этим прокуратура возбудила в отношении должностного лица два административных дела: по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда» и части 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ «Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня». Виновное лицо оштрафовано.
Кроме того, руководителю предприятия внесено представление. Также работодателя обязали оформить и утвердить акт о несчастном случае на производстве.
Помимо этого, из-за нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».
УрБК, Челябинск, 07.06.2022. В Челябинской области из-за столкновения грузового поезда с бульдозером с рельсов сошли ...13.05.2021 Транспортная прокуратура возбудила дело в отношении руководителя «Семеновского рудника» из-за схода вагонов на ЮУЖД
УрБК, Челябинск, 13.05.2021. Карталинская транспортная прокуратура завершила проверку исполнения законодательства о ...02.02.2017 Прокуратура начала проверку по факту схода вагонов с углем на станции Колюткино в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту схода вагонов с углем на ...09.02.2012 Генеральная прокуратура РФ: авиакомпания «Уктус» эксплуатирует воздушные суда с контрафактными навигационными приборами
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2012. Уральская транспортная прокуратура провела проверку в ЗАО «Авиакомпания «Уктус». ...03.10.2011 По факту схода вагонов на станции Смычка СвЖД возбуждено уголовное дело
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2011. Старшим следователем Нижнетагильского следственного отдела на транспорте Уральского ...