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В Челябинской области после столкновения поезда с бульдозером возбуждено два административных и одно уголовное дело

УрБК, Челябинск, 08.09.2022. Златоустовская транспортная прокуратура завершила проверку по факту схода вагонов грузового поезда на станции Флюсовая от столкновения с бульдозером. Авария произошла в начале июня, после нее был госпитализирован водитель спецтехники.

В Уральской транспортной прокуратуре рассказали об итогах проверки. Установлено, что бульдозерист был допущен к работам, не имея удостоверения на право управления спецтехникой. Вдобавок перед началом смены не было предрейсового медицинского осмотра. Также работодатель не провел расследование несчастного случая на производстве и не составил соответствующий акт.

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении должностного лица два административных дела: по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда» и части 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ «Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня». Виновное лицо оштрафовано.

Кроме того, руководителю предприятия внесено представление. Также работодателя обязали оформить и утвердить акт о несчастном случае на производстве.

Помимо этого, из-за нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

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