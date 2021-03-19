Росавиация разрешила вылеты из Екатеринбурга в Тегеран

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. Росавиация позволила авиакомпании Red Wings выполнять полеты из Екатеринбурга в Тегеран (Иран). Об этом говорится в приказе, подписанном руководителем ведомства Александром Нерадько.
Частота полетов составит до трех рейсов в неделю. Также допускаются вылеты из Екатеринбурга в иранский город Исфахан.
Отметим, что ранее Уральская ассоциация туризма вела переговоры по созданию прямого авиасообщения с иранской столицей.
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