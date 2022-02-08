Объем выданных за август потребительских кредитов в России составил 1,1 трлн рублей

УрБК, Москва, 08.02.2022. В январе 2022 года банки выдали населению 0,9 трлн руб. кредитов, что стало очередным ...

Объем выданных кредитов населению в РФ в январе 2022 года вырос на 22,7%

УрБК, Москва, 13.01.2022. Российские банки в 2021 году выдали населению кредиты на общую сумму 14,1 трлн руб. По ...

Российские банки в 2021 году выдали кредиты населению на 14 трлн рублей

В Свердловской области в 2018 году было выдано на 44% больше новых кредитов

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2019. В Свердловской области в 2018 году было выдано 1 млн 177 тыс. 700 новых кредитов общим ...