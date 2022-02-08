Объем выданных за август потребительских кредитов в России составил 1,1 трлн рублей

УрБК, Москва, 07.09.2022. В августе россияне взяли в банках потребительские кредиты на общую сумму 1,1 трлн руб. Это на 28% больше, чем в июле, и в данный момент наивысший показатель за 2022 год, сообщает Frank RG.
При этом полученный результат на 10% уступает показателю августа 2021 года. Отметим, что в прошлом году с марта по декабрь выдача кредитов ежемесячно превышала 1 трлн руб. За 2022 год этот порог пока перешагнули только февраль (1,095 трлн руб.) и август.
Наибольший вклад в выдачи принесли кредиты наличными — за последний месяц лета было выдано 539 млрд руб., что на четверть превышает июльский результат. Средний размер займа составил 249 тыс. руб.
Самую высокую динамику показала ипотека — объемы выдачи по сравнению с прошлым месяцем выросли на 34%, до 460,6 млрд руб. Автокредитование выросло на 21%, до 69,9 млрд руб. Самые низкие темпы восстановления показало POS-кредитование — рост на 15%, до 29,3 млрд руб.
Проектный лидер Frank RG Артем Мосин считает, что осенью рынок может простимулировать восстанавливающаяся ипотека. В сентябре-октябре заканчивается срок действия шестимесячных депозитов, которые россияне открыли под высокие ставки в марте.
«Часть этих средств может использоваться для взносов по ипотеке, в первую очередь для того, чтобы сберечь капитал», — предполагает эксперт.
Однако серьезного изменения в динамике и структуре розничного кредитования он не ждет.
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