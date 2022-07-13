В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший бухгалтер компании «Содружество» за хищение более 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. В Екатеринбурге перед судом предстанет женщина, занимавшаяся бухгалтерским учетом в ООО «Содружество» и похитившая у организации свыше 3 млн руб. Обвинительное заключение подготовлено прокуратурой Чкаловского района, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



По данным следствия, обвиняемая с 2007 года работала в ООО «Прометей», где достигла должности заместителя главного бухгалтера. Руководитель организации поручил ей дополнительно заняться бухучетом в «Содружестве», где он также являлся директором.



Екатеринбурженка получила в персональное пользование ключ доступа к сервису «клиент-банк» кредитного учреждения и электронно-цифровую подпись. Используя эти инструменты, женщина в период с июня 2016 по октябрь 2017 года присвоила себе более 3 млн руб. с расчетного счета компании. Эти деньги оформлялись под видом зарплаты, отпускных и других выплат.



Уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение, в особо крупном размере» рассмотрит Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.