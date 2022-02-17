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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обсудил с руководителями медучреждений развитие городской системы здравоохранения

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел встречу с руководителями медицинских учреждений, на которой обсуждались планы по развитию городской системы здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

К числу перспективных направлений градоначальник отнес создание инновационного медицинского кластера в Академическом районе. В негу будут входить научно-исследовательский институт, студенческий кампус УГМУ, центр высоких технологий на базе онкодиспансера, поликлиники, жилье для врачей и преподавателей.

«В этой связи мы уже занимаемся организацией в Академическом районе медицинского кластера, на который председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился выделить 7,5 миллиарда рублей. Я уверен, что это самым положительным образом скажется на здоровье горожан», — отметил А. Орлов.

Вместе со строительством новых микрорайонов региональные и городские власти занимаются благоустройством уже застроенных территорий. В настоящий момент разрабатывается концепция развития ВИЗа Правобережного, который в итоге может стать новым крупным административным и культурным центром всего Екатеринбурга.

«Это только несколько крупных проектов, реализация которых уже фактически началась в Екатеринбурге — городе, по праву заслуживающем статус третьей столицы России. Наш город молодой и возрастом, и душой, а значит перед ним безграничные перспективы для развития», — подытожил Алексей Орлов.

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