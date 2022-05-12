В РАНХиГС предложили около 1000 программ для бесплатного обучения новой профессии

Программы переобучения от Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) открывают перспективы профессионального роста, предоставляя возможность повысить квалификацию, освоить новую профессию, получить знания для начала бизнеса.

Бесплатное переобучение новой профессии для граждан доступно по федеральному проекту «Содействие занятости». Пройти его можно до 2024 года. РАНХиГС, как один из операторов проекта, предлагает на выбор более 1000 обучающих программ по наиболее актуальным направлениям. Только в 2022 году освоить востребованную профессию или повысить свою квалификацию по проекту в РАНХиГС смогут более 115 тыс. человек.

Программы переобучения РАНХиГС доступны следующим категориям граждан РФ:

— предпенсионерам и гражданам старше 50 лет;

— женщинам, находящимся в отпуске по уходу за детьми (или одним ребенком) в возрасте до трех лет;

— безработным женщинам, имеющим детей (или одного ребенка) младшего возраста до семи лет включительно;

— лицам до 35 лет, которые не смогли найти работу в течении четырех месяцев после завершения военной службы по призыву;

— россиянам до 35 лет включительно со школьным аттестатом на руках без среднего или высшего образования;

— лицам до 35 лет включительно, находящимся под угрозой увольнения;

— официально безработным;

— выпускникам, у которых не получается найти работу;

— студентам последних курсов.

Желающим прокачать свои профессиональные навыки или сменить сферу деятельности, доступно 1000+ образовательных программ: профессиональное обучение и дополнительное профобразование. Большинство из них можно пройти дистанционно. Программы имеют длительность от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от сложности и расписания лекций/практических занятий. Например, обучение по программе «Педагогика и психология» длится 144 академических часа, то есть почти месяц. Срок обучения по программе «Экспертиза и оценка недвижимости» составляет 256 часов или полтора месяца. К проекту привлечены квалифицированные педагоги, имеющие соответствующий опыт и ученые степени. Если обучение пройдет успешно, слушатель получит удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

Участвовать в проекте можно единожды, а учиться можно только по одной программе. Для прохождения обучения необходимо зайти на портал «Работа России» для подачи заявки, а также подтвердить категорию и пройти профессиональную ориентацию в местном Центре занятости населения.