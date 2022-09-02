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Курс доллара США на Московской бирже вырос до 61,3 руб., евро — до 60,7 руб.

УрБК, Москва, 07.09.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали расти. По состоянию на 10.38 мск курс доллара США составляет 61,33 руб., евро — 60,74 руб.

Отметим, что на момент закрытия торгов 6 сентября курс доллара США составлял 61,24 руб., евро — 60,42 руб.

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