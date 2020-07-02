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Специалисты ММК разработали приложение для навигации по территории предприятия

УрБК, Магнитогорск, 07.09.2022. Специалисты ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) разработали мобильное приложение для автомобильной и пешеходной навигации по территории предприятия. Используя его, сотрудники и гости комбината смогут лучше ориентироваться на промышленной площадке и находить кратчайший путь к любому цеху, сообщает управление информации и общественных связей ММК.

Комбинат занимает площадь 9 тыс. гектаров, что сопоставимо с площадью Парижа, Барселоны или Манчестера. Чтобы упростить перемещение по промплощадке, специалисты «Студии Артемия Лебедева» при поддержке ООО «ММК-Информсервис» и с участием специалистов ПАО «ММК» разработали удобный инструмент для навигации. Воспользоваться сервисом смогут как сотрудники ММК, так и гости, которым выдан пропуск.

Мобильное приложение доступно на операционных системах IOS и Android. В его основе находится векторная карта предприятия, имеющая детализацию «до подъезда». Пользователи смогут найти необходимое им место по карте или названию, а затем построить пеший или автомобильный маршрут.

Сейчас идет тестирование рабочей версии приложения. В течение сентября разработчики соберут обратную связь от пользователей для улучшения навигации.

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