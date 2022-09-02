Официальный курс доллара США снизился на 5 коп., евро вырос на 35 коп.

УрБК, Москва, 07.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 сентября 2022 года. Курс долл. США снизился на 4,89 коп., до 60,85 руб., евро вырос на 35,21 коп., до 60,49 руб.