Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 187 человек

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. По состоянию на 6 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. 567 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 5 сентября число безработных составляло 20 тыс. 754 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 187 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,97%. Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,51.

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