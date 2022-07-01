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«МегаФон» запустил по всей России технологию для звонков через Wi-Fi

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. «МегаФон» запустил оборудование для технологии Voice over WiFi (VoWiFi) во всех российских регионах. Благодаря ей у абонентов есть возможность звонить или принимать звонки там, где есть сложности с проникновением сигнала сотовой связи, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

VoWiFi наиболее актуальна для новых жилкомплексов, где пока не хватает базовых станций для качественного покрытия сети, подвальных помещений и других труднодоступных для сотового сигнала мест.

Благодаря технологии любой Wi-Fi-роутер с доступом в интернет можно использовать в качестве базовой станции и улучшать качество голосового вызова для абонентов, используя в сети «МегаФона» современные речевые кодеки Enhanced Voice Service и WB-AMR.

Запуск VoWiFi «МегаФон» начал в 2020 году с Москвы. В течение двух лет технология стала доступна жителям других регионов страны. Абоненты компании в Свердловской области пользуются голосовыми вызовами через Wi-Fi с января 2022 года.

«В прошлом году мы запустили федеральную сеть VoLTE, c помощью которой пользователи совершают звонки с кристально чистым звуком через мобильный интернет. Наша сеть построена таким образом, что смартфон в автоматическом режиме выбирает наилучшую беспроводную технологию связи в зависимости от местоположения: это может быть привычная голосовая связь, соединение при помощи мобильного интернета в VoLTE, или, если абонент находится в труднодоступном для сотового сигнала месте, VoWiFi. Это позволяет нашим абонентам не пропустить важные звонки и всегда оставаться на связи», — прокомментировал технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

VoWiFi работает более чем на 450 моделях смартфонов, в том числе Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme и других производителей. Жители Среднего Урала чаще всего пользуются технологией на Apple iPhone 11, Xiaomi Redmi 9C и Samsung Galaxy A51. Для использования сервиса смартфон должен быть подключен к сети Wi-Fi с доступом в интернет, а в настройках устройства — активирована функция VoWiFi.

Использование технологии не влияет на стоимость услуг, звонки по VoWiFi расходуют минуты из пакетов по тарифу. Соединение возможно с абонентами любых операторов.

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