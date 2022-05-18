УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил акцию для клиентов «Удвой свой вклад», сообщает пресс-служба УБРиР.
«5 сентября стартовала акция, в которой главный победитель получит 100% годовых. Всего банк выберет 50 призеров. За второе место клиент получит 50% годовых, за третье — 30% годовых, с 4е по 50е место приз составит 15% годовых. Победителей будут выбирать случайным образом 11 ноября в прямом эфире в официальной группе УБРиР в соцсети «ВКонтакте», — говорится в сообщении.
С подробными условиями участия в акции можно ознакомиться на сайте банка.
«Мы решили дать возможность нашим клиентам испытать удачу. Например, если принести в банк на один год 1 млн руб., и выиграть в акции, то забрать можно будет сразу 2 млн руб.», — отметил управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Евгений Вяткин.
Отметим, что за последние полгода число активных клиентов-вкладчиков в УБРиР увеличилось на 18%.
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