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УБРиР запустил акцию для клиентов «Удвой свой вклад»

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил акцию для клиентов «Удвой свой вклад», сообщает пресс-служба УБРиР.

«5 сентября стартовала акция, в которой главный победитель получит 100% годовых. Всего банк выберет 50 призеров. За второе место клиент получит 50% годовых, за третье — 30% годовых, с 4е по 50е место приз составит 15% годовых. Победителей будут выбирать случайным образом 11 ноября в прямом эфире в официальной группе УБРиР в соцсети «ВКонтакте», — говорится в сообщении.

С подробными условиями участия в акции можно ознакомиться на сайте банка.

«Мы решили дать возможность нашим клиентам испытать удачу. Например, если принести в банк на один год 1 млн руб., и выиграть в акции, то забрать можно будет сразу 2 млн руб.», — отметил управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Евгений Вяткин.

Отметим, что за последние полгода число активных клиентов-вкладчиков в УБРиР увеличилось на 18%.

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