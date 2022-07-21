Цены на стройматериалы для коммерческой недвижимости в РФ выросли на 19-36%

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2022. Рост цен на строительные материалы по большей части прекратился и не ожидается в ...

В министерстве строительства Свердловской области не ожидают роста цен на стройматериалы в ближайшее время

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2021. В России цены на строительные материалы за год выросли на 23,9%. Об этом сообщает ...

В России цены на стройматериалы за год выросли на 23,9%

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2021. Спрос на стройматериалы и товары для ремонта и строительства в Екатеринбурге в мае-июне ...

Спрос на стройматериалы в Екатеринбурге за год вырос на 33%

С начала 2010 года цены на основные строительные материалы в РФ выросли на 0,43%

УрБК Екатеринбург, 30.07.2010. С начала 2010 года цены на основные строительные материалы в РФ выросли на 0,43%. Рост ...