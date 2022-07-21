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Цены на стройматериалы для коммерческой недвижимости в РФ выросли на 19-36%

УрБК, Москва, 06.09.2022. В России отмечается резкий рост цен на стройматериалы, которые используются для возведения объектов коммерческой недвижимости. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Pridex.

Черновые материалы (гипсокартон, малярные, изоляционные, пиломатериалы) с начала текущего года подорожали на 19,3%, чистовые материалы (сантехника, потолочные системы, напольные покрытия) — на 36%, инженерное оборудование — на 35%.

«Подорожание могло бы оказаться еще существеннее, если бы застройщики не смогли восстановить логистические цепочки и воспользоваться параллельным импортом. Однако найти адекватную замену европейскому оборудованию бизнесу все равно пока не удалось», — отмечают авторы статьи.

Ранее министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков рассказывал, что регион уже прошел пик роста цен на строительные материалы.

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