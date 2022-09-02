Курс доллара США на Московской бирже вырос до 60,9 руб., евро — до 60,64 руб.

УрБК, Москва, 06.09.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали расти. По состоянию на 10.18 мск курс доллара США составляет 60,9 руб., евро — 60,64 руб. Отметим, что на момент закрытия торгов 5 сентября курс доллара США составлял 60,87 руб., евро — 60,13 руб.

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