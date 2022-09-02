Официальный курс доллара США вырос на 53 коп., евро снизился на 8 коп.

УрБК, Москва, 06.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 сентября 2022 года. Курс долл. США вырос на 53,20 коп., до 60,90 руб., евро снизился на 7,79 коп., до 60,14 руб.