Официальный курс доллара США вырос на 53 коп., евро снизился на 8 коп.

УрБК, Москва, 06.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 сентября 2022 года. Курс долл. США вырос на 53,20 коп., до 60,90 руб., евро снизился на 7,79 коп., до 60,14 руб.
УрБК, Москва, 02.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 сентября 2022 года. Курс долл. ...11.02.2022 Официальный курс доллара США вырос на 26 коп., курс евро снизился на 2 коп.
УрБК, Москва, 11.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 февраля 2022 года. Курс долл. ...04.02.2022 Официальный курс доллара США снизился на 60 коп., евро вырос на 55 коп.
УрБК, Москва, 04.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 февраля 2022 года. Курс долл. ...01.02.2022 Официальный курс доллара США снизился на 34 коп., евро вырос на 28 коп.
УрБК, Москва, 01.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 февраля 2022 года. Курс долл. ...17.01.2022 Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро снизился на 3 коп.
УрБК, Москва, 17.01.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 января 2022 года. Курс долл. ...