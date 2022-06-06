Число активных вакансий в Свердловской области за месяц выросло на 6,8%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. Число активных вакансий в Свердловской области в августе 2022 года выросло на 6,8% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в исследовании сервиса по поиску работы hh.ru.
Самую сильную динамику показали отрасли «Наука, образование» (плюс 41,4%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (плюс 14,6%), «Автомобильный бизнес» (плюс 14,3%), «Домашний персонал» (плюс 13,9%) и «Рабочий персонал» (плюс 10%).
Менее благоприятная ситуация — в сферах «Добыча сырья» (минус 8,9%) и «Госслужба, НКО» (минус 83,7%).
Отметим, что в целом по Уральскому федеральному округу число вакансий за последний месяц выросло на 5,7%.
Как ранее сообщал УрБК, вопреки ожиданиям многих экспертов, ухудшения ситуации на рынке труда Свердловской области пока не произошло. Ни один из ключевых макроиндикаторов не показывает ярко выраженную негативную динамику.
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