УрБК, Челябинск, 05.09.2022. Россельхознадзор присвоил Челябинской области «неблагополучный статус» по птичьему гриппу, сообщает пресс-служба регионального Управления ведомства.
«По состоянию на 1 сентября 2022 года в РФ зарегистрировано 47 случаев возникновения гриппа птиц (4 в дикой среде, 4 на птицеводческих предприятиях, 39 в личных подсобных хозяйствах граждан на значительной части РФ, причем, один из них в Кунашакском районе Челябинской области, где в настоящее время введен карантин по гриппу птиц и изменен статус региона в соответствии с Правилами регионализации на «Неблагополучный с вакцинацией», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что правительство Челябинской области выпустило распоряжение о введении ограничительных мер из-за выявления очага птичьего гриппа. Ограничения будут действовать на территории села Халитово, а также на расстоянии 10 км от этого населенного пункта.
В очаге и угрожаемой зоне запрещается лечение больных птиц, ввоз, вывоз птиц и инкубационного яйца, убой птиц и вывоз продуктов убоя, а также кормов, инвентаря, выгульное содержание птицы, охота на птиц.
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