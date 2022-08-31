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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о произошедших за 10 лет преобразованиях в городе

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. В новом выпуске газеты «Вечерний Екатеринбург» глава города Алексей Орлов рассказал о произошедших в муниципалитете за последние 10 лет преобразованиях. В том числе в номере была представлена карта социальных объектов, построенных или капитально отремонтированных в этот период.

В том числе в уральской столице были возведены 16 новых школ, столько же — прошли через капитальный ремонт. Появились новые спортивные объекты, включая Академию волейбола имени Николая Карполя и ФОК на территории комплекса «Юность». Состоялись капремонты на Центральном стадионе и стадионе «Химмаш», в спорткомплексах «Уралмаш», «Калининец», «Урал», а также яхт-клубе на Верх-Исетском пруду.

Благоустройство парков и скверов позволило создать «зеленый каркас» Екатеринбурга. Также были реализованы крупные проекты по строительству трамвайных линий, проведены реконструкции мостов, развязок и объездных дорог, возведены новые путепроводы.

«Каждая новая школа — это не только дополнительные места для школьников. Это новое качество образования тысяч детей, а значит — возможность для каждого из них реализовать в жизни свои мечты. Каждый парк, стадион — это хорошее настроение, здоровье, красота тех, кто там гуляет или занимается», — подчеркнул А. Орлов.

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