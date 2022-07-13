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Вчера, 15:24

Российские инновационные технологические компании смогут получить кредиты по ставке 3%

УрБК, Москва, 05.09.2022. Инновационные технологические компании смогут получить кредиты на сумму до 500 млн руб. по ставке 3% годовых. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщается в Telegram-канале правительства.

Для реализации данной программы уже предусмотрен необходимый объем средств. Отбор участников начнется в IV квартале 2022 года.

Предполагается, что это позволит ускорить запуск производства около 2 тыс. видов сырья, материалов и комплектующих. Продукция будет поставляться на рынок с опережением.

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