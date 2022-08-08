Коммунальные службы Екатеринбурга переходят к осеннему режиму уборки

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. Под председательством замглавы Екатеринбурга Алексея Бубнова прошло рабочее совещание с городскими коммунальными службами. В центре обсуждения — переход на осенний режим работы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



А. Бубнов поручил уделить особое внимание восстановлению разметки и уборке территории после завершения ремонтов дорог и тротуаров. Вдобавок требуется усилить работу по вывозу ветвей после обрезки деревьев.



В то же время коммунальные службы продолжают круглосуточно вести уборку города, проводя мойку дорог, пешеходных зон и остановок. В прошедшие выходные в Екатеринбурге было задействовано 608 единиц спецтехники и 923 дорожных рабочих. На полигоны вывезли свыше 167 т грязи и 108 т мусора. При промывке тротуаров и проезжей части мегаполиса использовалось 4 тыс. 383 кубометров воды, а для ремонта улично-дорожной сети — свыше 205 тыс. т асфальта.



Днем 5 сентября на городских улицах будет задействовано 380 рабочих и 141 единица спецтехники, включая 17 комбинированных дорожных машин, 24 трактора, 16 фронтальных погрузчиков, 40 самосвалов, пять спецмашин «Скандия», пять аппаратов высокого давления, 23 единицы вакуумно-дорожной и тротуарной техники и другие.