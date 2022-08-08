Коммунальные службы Екатеринбурга переходят к осеннему режиму уборки

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. Под председательством замглавы Екатеринбурга Алексея Бубнова прошло рабочее совещание с городскими коммунальными службами. В центре обсуждения — переход на осенний режим работы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
А. Бубнов поручил уделить особое внимание восстановлению разметки и уборке территории после завершения ремонтов дорог и тротуаров. Вдобавок требуется усилить работу по вывозу ветвей после обрезки деревьев.
В то же время коммунальные службы продолжают круглосуточно вести уборку города, проводя мойку дорог, пешеходных зон и остановок. В прошедшие выходные в Екатеринбурге было задействовано 608 единиц спецтехники и 923 дорожных рабочих. На полигоны вывезли свыше 167 т грязи и 108 т мусора. При промывке тротуаров и проезжей части мегаполиса использовалось 4 тыс. 383 кубометров воды, а для ремонта улично-дорожной сети — свыше 205 тыс. т асфальта.
Днем 5 сентября на городских улицах будет задействовано 380 рабочих и 141 единица спецтехники, включая 17 комбинированных дорожных машин, 24 трактора, 16 фронтальных погрузчиков, 40 самосвалов, пять спецмашин «Скандия», пять аппаратов высокого давления, 23 единицы вакуумно-дорожной и тротуарной техники и другие.
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2022. Коммунальные службы Екатеринбурга начали подготовку ко Дню города. По распоряжению ...11.07.2022 В Екатеринбурге выведут дополнительную технику для полива дорог и улиц
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. В Екатеринбурге прошло рабочее совещание со службами благоустройства районов города, ...09.11.2021 Коммунальные службы за сутки вывезли из Екатеринбурга более 300 тонн мусора и грязи
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2021. В Екатеринбурге коммунальные службы после уборки улиц и тротуаров за сутки вывезли на ...05.04.2021 В весенней уборке Екатеринбурга от грязи и мусора задействовали более 100 единиц вакуумной техники
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. В минувшие выходные службы благоустройства Екатеринбурга задействовали для «сухой» ...02.12.2019 Коммунальные службы Екатеринбурга для борьбы со снегом вывели на улицы города 164 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. Сегодня днем, 2 декабря 2019 года, на приборке улично-дорожной сети Екатеринбурга ...