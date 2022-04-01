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В Екатеринбурге снесут 11 нежилых зданий в рамках реализации проектов КРТ

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил программу сноса и реконструкции нежилых зданий в рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано на сайте правовой информации.

В перечень объектов, которые подлежат сносу, попали пять зданий по ул. Азина, 16. Ранее здесь располагалось производство продуктов питания компании Danone, которое закрылось в августе 2021 года. Завод и земельный участок под ним выкупила «Группа ЛСР».

Также в перечень попали объекты по ул. Черкасская, 3-5. Сейчас здесь расположен центр по обслуживанию автомобилей.

Напомним, что 16 марта 2021 года региональное Заксобрание утвердило законопроект о комплексном развитии территорий. Разработкой документа в Свердловской области занялись в связи с утверждением механизма КРТ на федеральном уровне. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о комплексном развитии территорий, предусматривающий расселение ветхого и аварийного жилья в регионах.

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