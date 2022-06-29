По распоряжению главы Екатеринбурга Алексея Орлова горожане получат возможность заниматься на школьных спортивных площадках

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. Жители Екатеринбурга получат возможность заниматься на спортивных площадках около школьных учреждений. Постановление об этом подписал глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Согласно документу, пришкольные спортивные площадки, а также имеющееся на них оборудование будут доступны горожанам в свободное от уроков время. Информация о том, где и как можно будет заниматься спортом, появится на официальных сайтах образовательных учреждений.
Популяризация спортивного образа жизни среди горожан является главной целью проекта. Также авторы идеи планируют, что подобная практика позволит более активно использовать спортивную инфраструктуру городских школ.
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