Властные органы в России обяжут вести страницы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»

УрБК, Москва, 05.09.2022. Государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны вести официальные страницы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.



Данные требования начнут действовать с 1 декабря 2022 года. На этих страницах будет необходимо размещать отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам и контактные данные.