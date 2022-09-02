Курс доллара США на Московской бирже вырос до 60,7 руб., евро снизился до 60,1 руб.

УрБК, Москва, 05.09.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро торгуются разнонаправленно. По состоянию на 10.18 мск курс доллара США составляет 60,72 руб., евро — 60,11 руб.
Отметим, что на момент закрытия торгов 2 сентября курс доллара США составлял 60,58 руб., евро — 60,84 руб.
УрБК, Москва, 02.09.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали расти. По состоянию на ...29.08.2022 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 60,5 руб., евро снизился до 60,1 руб.
УрБК, Москва, 29.08.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро показывают разнонаправленную ...26.08.2022 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 60,2 руб., евро снизился до 59,8 руб.
УрБК, Москва, 26.08.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро показывают разнонаправленную ...25.08.2022 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 59,9 руб., евро вырос до 59,8 руб.
УрБК, Москва, 25.08.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро показывают разнонаправленную ...28.07.2022 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 59,7 руб., евро вырос до 60,8 руб.
УрБК, Москва, 28.07.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро торгуются разнонаправленно. По ...