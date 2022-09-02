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Курс доллара США на Московской бирже вырос до 60,7 руб., евро снизился до 60,1 руб.

УрБК, Москва, 05.09.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро торгуются разнонаправленно. По состоянию на 10.18 мск курс доллара США составляет 60,72 руб., евро — 60,11 руб.

Отметим, что на момент закрытия торгов 2 сентября курс доллара США составлял 60,58 руб., евро — 60,84 руб.

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