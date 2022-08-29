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Вчера, 11:05

В Екатеринбурге квартиры на вторичном рынке с начала года подорожали на 6,2%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. По состоянию на 29 августа средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 99 тыс. 498 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

«За неделю показатель несущественно увеличился на 0,1%, за месяц фиксируем рост на 0,4%. Средняя цена увеличилась по сравнению с началом года на 6,2%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 16,6%», — говорится в сообщении.

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