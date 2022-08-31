УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:23

В Роспотребнадзоре рассказали о замедлении темпов роста числа заражений COVID-19

УрБК, Москва, 05.09.2022. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о замедлении темпов роста числа выявленных случаев коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление было сделано на полях Восточного экономического форума.

«Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции имеет определенные особенности, но не вызывает особого напряжения. Мы видели рост в течение шести недель, сегодня понедельник, и это первая неделя, прошедшая неделя, где мы видим замедление темпов роста», — сообщила А. Попова.

Напомним, что на прошлой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал об отсутствии планов по возобновлению действий ограничительных мер в регионе в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

«Мы не собираемся возвращать обязательный масочный режим и не будем переводить школьников на дистанционное обучение. Мы выпустили рекомендации по ношению масок. И у нас есть четкий алгоритм — если в школе выявляется коронавирус, то могут вводиться карантинные мероприятия в отдельном классе, но никаких всеобщих дистантов не будет», — отмечал глава региона.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал об отсутствии планов по возобновлению ковид-ограничений в регионе

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Telegram рассказал ...

25.08.2022 В Свердловской области могут вернуть масочный режим в местах массового пребывания людей по рекомендации регионального Роспотребнадзора

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. Свердловский Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионе. Пока ...

16.08.2022 Роспотребнадзор рекомендует вернуться к ношению масок в регионах с высокой заболеваемостью

УрБК, Москва, 16.08.2022. Роспотребнадзор рекомендует вернуться к ношению медицинских масок в общественных местах, ...

29.09.2020 В Свердловской области не будут объявлять дополнительные каникулы для школьников из-за COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2020. На Среднем Урале не будут вводить дополнительные каникулы для школьников в связи с ...

26.05.2020 Глава Роспотребнадзора не исключила продление масочного режима на два месяца

УрБК, Москва, 26.05.2020. Глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала продление масочного режима на срок от ...

Популярные новости
10.08.2022В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет составлена интерактивная карта социальной газификации территорий15.08.2022УБРиР с 15 августа снижает ставки по потребкредитам19.08.2022Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о повышенной готовности городских служб к работе в ночь после празднования Дня города19.08.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил более 240 млн рублей на завершение строительства корпуса гимназии № 120 в Екатеринбурге10.08.2022Светлана Азанова: Более 90% предприятий, предлагающих клиентам оплату через СБП, — это малый и средний бизнес
Архив новостей
Сентябрь 2022 (135)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18