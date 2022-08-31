В Роспотребнадзоре рассказали о замедлении темпов роста числа заражений COVID-19

УрБК, Москва, 05.09.2022. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о замедлении темпов роста числа выявленных случаев коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление было сделано на полях Восточного экономического форума.



«Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции имеет определенные особенности, но не вызывает особого напряжения. Мы видели рост в течение шести недель, сегодня понедельник, и это первая неделя, прошедшая неделя, где мы видим замедление темпов роста», — сообщила А. Попова.



Напомним, что на прошлой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал об отсутствии планов по возобновлению действий ограничительных мер в регионе в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.



«Мы не собираемся возвращать обязательный масочный режим и не будем переводить школьников на дистанционное обучение. Мы выпустили рекомендации по ношению масок. И у нас есть четкий алгоритм — если в школе выявляется коронавирус, то могут вводиться карантинные мероприятия в отдельном классе, но никаких всеобщих дистантов не будет», — отмечал глава региона.