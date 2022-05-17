Официальный курс доллара США вырос на 13 коп., евро снизился на 6 коп.

УрБК, Москва, 02.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 сентября 2022 года. Курс долл. США вырос на 13,43 коп., до 60,37 руб., евро снизился на 6,55 коп., до 60,21 руб.