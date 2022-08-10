Свердловские власти подписали соглашение с «Газпромом» о развитии газоснабжения в регионе до 2025 года

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Свердловские власти подписали соглашение с «Газпромом» о развитии газоснабжения и газификации региона до 2025 года, сообщает региональный департамент информационной политики.
Свои подписи под документом поставили глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Соглашение было подписано в режиме видео-конференц-связи.
«Программа предусматривает модернизацию и строительство новых газораспределительных станций в шести муниципальных образованиях Свердловской области — Сысерти, Арамили, Сухом Логу, Камышлове, Реже и Артемовском», — говорится в сообщении.
После завершения необходимых работ объем транспортировки по указанным газораспределительным станциям увеличится на 118 тыс. кубометров в час.
Ранее стало известно, что в Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет составлена интерактивная карта социальной газификации территорий.
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