УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:44

Свердловские власти подписали соглашение с «Газпромом» о развитии газоснабжения в регионе до 2025 года

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Свердловские власти подписали соглашение с «Газпромом» о развитии газоснабжения и газификации региона до 2025 года, сообщает региональный департамент информационной политики.

Свои подписи под документом поставили глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Соглашение было подписано в режиме видео-конференц-связи.

«Программа предусматривает модернизацию и строительство новых газораспределительных станций в шести муниципальных образованиях Свердловской области — Сысерти, Арамили, Сухом Логу, Камышлове, Реже и Артемовском», — говорится в сообщении.

После завершения необходимых работ объем транспортировки по указанным газораспределительным станциям увеличится на 118 тыс. кубометров в час.

Ранее стало известно, что в Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет составлена интерактивная карта социальной газификации территорий.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.08.2022 В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет составлена интерактивная карта социальной газификации территорий

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2022. По поручению губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области будет составлена ...

06.06.2022 В план-график газификации Свердловской области внесли еще 20 тыс. домов

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2022. В план-график газификации Свердловской области до 2030 года внесли еще 20 тыс. домов. ...

09.07.2019 На «Иннопроме-2019» подписано соглашение о создании Уральского промышленного кластера

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2019. Руководители Свердловской, Челябинской областей и Башкортостана в рамках международной ...

25.10.2011 Свердловская область и «Газпром» подпишут соглашение о сотрудничестве

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер подпишут ...

25.10.2011 Свердловская область и ОАО «Газпром» подпишут соглашение о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2011. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин и председатель правления ОАО ...

Популярные новости
10.08.2022В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет составлена интерактивная карта социальной газификации территорий05.08.2022По инициативе Распадской угольной компании портрет выдающегося горняка украсил фасад дома в Новокузнецке в преддверии Дня шахтера15.08.2022УБРиР с 15 августа снижает ставки по потребкредитам05.08.2022В Екатеринбурге изменили схему работы светофора для увеличения пропускной способности на перекрестке улиц Белинского и Фурманова05.08.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев познакомил главу Минэкономразвития РФ с возможностями местных предприятий по импортозамещению
Архив новостей
Сентябрь 2022 (70)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18