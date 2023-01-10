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На «ГРС-1 Свердловск» в Екатеринбурге состоялась модернизация для увеличения пропускной способности

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. В Екатеринбурге прошла модернизация «Газораспределительной станции-1 Свердловск», предназначенная для увеличения пропускной способности. Работы были выполнены в рамках соглашения между губернатором Евгением Куйвашевым и руководством «Газпрома» по обновлению газотранспортной системы региона, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

После проведенных работ пропускная способность «ГРС-1 Свердловск» выросла на 15% с возможностью подключения новых потребителей. Энергетическая безопасность и надежность газоснабжения также стали выше.

Уточним, что в 2021 году глава региона обращался к главе Минэнерго РФ Николаю Шульгинову по поводу поддержки реконструкции дефицитных газораспределительных станций на территории Свердловской области. Таких ГРС здесь восемь. Чтобы получить финансирование мероприятий по их модернизации, требовалось попасть в программу «Газпрома». В ходе совещания по этой теме под руководством зампредседателя правления компании Виталия Маркелова в 2022 году удалось договориться об этапах модернизации газотранспортной системы региона.

ГРС в Екатеринбурге была реконструирована только за счет инвестиций «Газпрома», составивших 100 млн руб. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (дочернее предприятие ПАО «Газпром») заменило трубопроводную арматуру, технологические трубопроводы, узлы и системы ГРС, установило современный ультразвуковой счетчик на узле учета газа.

«Работы завершены, и проектная производительность «ГРС-1 Свердловск» суммарно по всем выходам составляет 465 тыс. кубометров в час. Создана техническая возможность подключения к системе газоснабжения потенциальных и перспективных потребителей, в том числе социально-значимых объектов Екатеринбурга и Березовского в рамках социальной газификации», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По договоренности с «Газпромом» также запланирована реконструкция трех газораспределительных станций, на которых существует наиболее острый дефицит, — ГРС в Сухом Логу, Арамили и в Сысерти.

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