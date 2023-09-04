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«Газпром» добавил в программу модернизации свердловских ГРС еще четыре объекта

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. В рамках расширения и пролонгации программы развития газоснабжения и газификации Свердловской области, подписанной губернатором Евгением Куйвашевым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, в программу модернизации газораспределительных станций (ГРС) добавлены еще четыре объекта. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области

«К ранее включенным в программу нуждающимся в модернизации семи газораспределительным станциям (ГРС) в Сысерти, Арамили, Сухом Логу, Камышлове, Реже и Артемовском, добавлены еще четыре ГРС, расположенные в Белоярском городском округе, Екатеринбурге и Верхней Пышме. Эти ГРС уже вышли на предел пропускной способности газа и не позволяют увеличить ее», — говорится в сообщении.

Также в программу развития газоснабжения и газификации региона были включены строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) в Верхней Пышме, реконструкция трех газораспределительных станций (ГРС-2, ГРС-3, ГРС Садовый-Балтым, они обеспечивают газом Екатеринбург и Верхнюю Пышму) и реконструкция дефицитной газораспределительной станции в Косулино (работы запланированы до 2028 года). Последний проект позволит обеспечить газом жителей коттеджного поселка Прохладный.

Всего в рамках программы развития газоснабжения и газификации области предусмотрена реконструкция с увеличением производительности 11 ГРС в Сысерти, Арамиле, Сухом Логу, Камышлове, Реже и Артемовском, Белоярском городском округе, Екатеринбурге и Верхней Пышме. Кроме того, запланировано строительство восьми автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Березовском, Ревде и поселках Верх-Нейвинский и Троицкий.

Работы запланированы за счет средств ПАО «Газпром», а также инвестиционной программы ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Программа была рассчитана до 2025 года, однако Е. Куйвашев и А. Миллер продлили документ и расширили его компетенции.
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