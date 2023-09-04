«Газпром» добавил в программу модернизации свердловских ГРС еще четыре объекта

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. Свердловская область получит новый транш в размере почти 275 млн руб. от оператора ...27.01.2023 На «ГРС-1 Свердловск» в Екатеринбурге состоялась модернизация для увеличения пропускной способности
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. В Екатеринбурге прошла модернизация «Газораспределительной станции-1 Свердловск», ...02.09.2022 Свердловские власти подписали соглашение с «Газпромом» о развитии газоснабжения в регионе до 2025 года
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Свердловские власти подписали соглашение с «Газпромом» о развитии газоснабжения и ...30.08.2013 За три летних месяца ОАО «Мегафон» улучшило качество связи для 250 тыс. жителей Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2013. С июня по август 2013 года сотовый оператор ОАО «Мегафон» улучшил качество связи, а ...01.06.2010 Уровень газификации в сельских районах Свердловской области составляет 13,5%
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2010. К 1 сентября 2010 года Свердловская область должна представить свои предложения по ...