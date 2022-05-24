Российские власти не планируют продлевать мораторий на банкротства после 1 октября

УрБК, Москва, 02.09.2022. Российские власти не планируют продлевать срок действия моратория на банкротства после 1 октября текущего года. Об этом рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на совещании в Карелии, передает «Интерфакс».
«Мораторий на банкротства тоже был срочной мерой, завершается», — заявил он, перечисляя меры поддержки, которые выполнили свою задачу.
Напомним, что с 1 апреля в России начал действовать новый мораторий на банкротство. Кредиторам запретили до 1 октября подавать заявления о признании финансово несостоятельными юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей. Добавим, что сами должники по-прежнему могут подавать заявления о своем банкротстве. Правом на мораторий не могут воспользоваться только застройщики, стройплощадки которых включены в единый реестр проблемных объектов.
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