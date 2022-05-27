Свердловская область получит из федерального бюджета 5,3 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Свердловская область получит дополнительно 5,3 млрд руб. на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Заявка на выделение средств из Фонда национального благосостояния была направлена губернатором Евгением Куйвашевым и одобрена решением Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, всего для Среднего Урала было одобрено четыре заявки на крупные инвестиционные проекты в сфере ЖКХ.



«Финансирование будет направлено на реконструкцию объектов и капитальный ремонт сетей в сфере теплоснабжения в Каменск-Уральском городском округе и Екатеринбурге. Также выделенные средства планируется направить на строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в Арамили и строительство новой ТЭЦ и тепловых сетей в Режевском городском округе. Часть средств из фонда, 1,9 млрд руб., поступят в область уже в 2022 году, остальные 3,4 млрд руб. будут направлены до конца 2023 года. Все проекты должны быть завершены до начала 2025 года», — рассказал Николай Смирнов.



Он также отметил, что по результатам реализации этих проектов в Свердловской области появится возможность дальнейшего социально-экономического развития региона и повысится надежность жилищно-коммунального комплекса, а ресурсоснабжающие организации получат экономический эффект от использования энергоэффективного оборудования.



Напомним, на этой неделе Минстрой России одобрил заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на реконструкцию Северо-Волчанского водозаборного узла. Уже в этом месяце в регион будет направлено 620 млн руб. Реконструкция объекта в рамках программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология» позволит обеспечить качественной водой более 8 тыс. уральцев.