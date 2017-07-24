Свердловская область по инициативе губернатора Евгения Куйвашева получит 620 млн рублей на реконструкцию Северо-Волчанского водозабора

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. Минстрой России одобрил заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на реконструкцию Северо-Волчанского водозаборного узла. Уже в этом месяце в регион будет направлено 620 млн руб. Реконструкция объекта в рамках программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология» позволит обеспечить качественной водой более 8 тыс. уральцев, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, реконструкция водозаборного узла направлена на полное обеспечение чистой питьевой водой жителей Волчанского городского округа. Согласно проекту, будет проведена реконструкция нескольких насосных станций и станции водоподготовки.
Общая стоимость проекта составит 697 млн руб., из которых 47 млн руб. будет выделено из областного бюджета, 20 млн руб. — из муниципального.
«Проектом предусмотрено несколько степеней очистки воды и установка самого современного оборудования. Объект будет сдан в эксплуатацию в 2024 году. Тогда можно будет говорить о том, что все жители Волчанского городского округа, пользующиеся центральным водоснабжением, будут обеспечены водой самого высокого качества», — сказал Николай Смирнов.
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2017. По поручению главы Свердловской области Евгения Куйвашева для подготовки ...17.02.2014 Водоснабжение в Сухом Логу восстановлено
В городском округе Сухой Лог полностью восстановлено водоснабжение. Как сообщает департамент информационной политики ...17.02.2014 В Сухом Логу до окончания ремонтных работ восстановили водоснабжение
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2014. В городском округе Сухой Лог полностью восстановлено водоснабжение. Как сообщает ...29.07.2011 С 1 августа водоснабжение села Логиново в Белоярском районе будет полностью восстановлено
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2011. С 1 августа 2011 года жители села Логиново в Свердловской области вновь будут ...12.05.2009 Заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов: Лишь 29% уральцев имеют доступ к чистой питьевой воде
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2009. «На протяжении многих лет в городах и населенных пунктах Среднего Урала складывается ...