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Свердловская область по инициативе губернатора Евгения Куйвашева получит 620 млн рублей на реконструкцию Северо-Волчанского водозабора

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. Минстрой России одобрил заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на реконструкцию Северо-Волчанского водозаборного узла. Уже в этом месяце в регион будет направлено 620 млн руб. Реконструкция объекта в рамках программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология» позволит обеспечить качественной водой более 8 тыс. уральцев, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, реконструкция водозаборного узла направлена на полное обеспечение чистой питьевой водой жителей Волчанского городского округа. Согласно проекту, будет проведена реконструкция нескольких насосных станций и станции водоподготовки.

Общая стоимость проекта составит 697 млн руб., из которых 47 млн руб. будет выделено из областного бюджета, 20 млн руб. — из муниципального.

«Проектом предусмотрено несколько степеней очистки воды и установка самого современного оборудования. Объект будет сдан в эксплуатацию в 2024 году. Тогда можно будет говорить о том, что все жители Волчанского городского округа, пользующиеся центральным водоснабжением, будут обеспечены водой самого высокого качества», — сказал Николай Смирнов.

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