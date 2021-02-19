Для новых клиентов УБРиР запустил сервис удаленной идентификации через Единую биометрическую систему

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил сервис удаленной идентификации через Единую биометрическую систему (ЕБС) новых клиентов — физических лиц. Если у человека сдана биометрия через ЕБС, он может стать клиентом банка без посещения офиса, сообщает пресс-служба финансовой организации.



«Мы стремимся к тому, чтобы большую часть банковских продуктов люди могли получать дистанционно. Новый сервис позволяет стать нашим клиентом без посещения офиса. Один раз пройдя удаленную идентификацию через ЕБС, человек становится клиентом УБРиР без визита в банк. Благодаря этому мы сможем увеличить базу новых активных клиентов с помощью дистанционных каналов обслуживания», — отметил управляющий директор цифрового развития каналов взаимодействия с клиентами УБРиР Денис Тур.



В банке отмечают, что в поставленные сроки выполнили требование ЦБ относительно обеспечения физлиц возможностью получения банковских услуг с помощью удаленной идентификации. Чтобы пройти идентификацию, необходимо зайти на сайт УБРиР, в раздел «Частным клиентам», «Сервисы» — «Единая биометрическая система», нажать «Стать клиентом» и следовать инструкции.



Затем клиент сможет через интернет-банк или мобильное приложение совершать все доступные операции, в том числе открывать вклады и оформлять кредиты.