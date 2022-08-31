Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. По состоянию на 2 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. 864 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 1 сентября число безработных составляло 20 тыс. 835 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 29 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,99%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,52.
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