Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. По состоянию на 2 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. 864 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 1 сентября число безработных составляло 20 тыс. 835 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 29 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,99%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,52.