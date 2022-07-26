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Свердловское ГУ МЧС России продлило штормовое предупреждение на 3 сентября

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. ГУ МЧС России по Свердловской области продлило штурмовое предупреждение в регионе на 3 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

На Среднем Урале завтра местами ожидается ветер с порывами до 20 м/c, дождь и грозы.

Спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать все необходимые меры безопасности.

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