УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:04

В информационной системе «Активный Екатеринбург» стартовал опрос на тему дополнительного образования для детей

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. В День знаний в информационной системе «Активный Екатеринбург» стартовал опрос по актуальной для всех родителей теме дополнительного образования для детей. Принять участие в голосовании могут все жители уральской столицы, сообщает пресс-служба администрации города.

В новом голосовании горожанам предлагается выбрать программу дополнительного образования, которой не хватает маленьким жителям Екатеринбурга. Участники опроса могут написать свой вариант или отметить несколько пунктов из предложенных. Среди них — звукорежиссура, фотография, видеопроизводство, журналистика, мультипликация и многие другие. Принять участие в голосовании можно до 30 сентября текущего года.

Напомним, что теперь «Активный Екатеринбург» появился в виде приложения на Android, которое обладает тем же функционалом, что и сайт. С его помощью горожане могут участвовать в опросах, относящихся к различным сферам городского хозяйства. Также у них есть возможность направлять сообщения по различным проблемам — неработающие светофоры, работа общественного транспорта и состояние остановок, отсутствие необходимой разметки или дорожных знаков — и получать обратную связь от представителей органов местного самоуправления.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.08.2022 В Екатеринбурге открыт набор в бесплатные классы дополнительного образования

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. Департамент образования администрации города Екатеринбурга объявил о старте набора ...

26.07.2022 Приложение «Активный Екатеринбург» стало доступно на Android

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2022. Приложение «Активный Екатеринбург» стало доступно на Android, сообщает пресс-служба ...

23.06.2022 На платформе «Активный Екатеринбург» стартовал опрос о приоритетных направлениях работы городских властей

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. Администрация города запустила на платформе «Активный Екатеринбург» новый опрос, ...

08.06.2022 «Активный Екатеринбург» стал доступен в виде мобильного приложения

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2022. Информационная система «Активный Екатеринбург», которая была запущена 1 июня, теперь ...

16.02.2022 В Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства высоко оценили платформу «Активный Екатеринбург»

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2022. Руководитель департамента продвижения и продаж Свердловского областного фонда поддержки ...

Популярные новости
10.08.2022В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет составлена интерактивная карта социальной газификации территорий05.08.2022По инициативе Распадской угольной компании портрет выдающегося горняка украсил фасад дома в Новокузнецке в преддверии Дня шахтера15.08.2022УБРиР с 15 августа снижает ставки по потребкредитам05.08.2022В Екатеринбурге изменили схему работы светофора для увеличения пропускной способности на перекрестке улиц Белинского и Фурманова05.08.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев познакомил главу Минэкономразвития РФ с возможностями местных предприятий по импортозамещению
Архив новостей
Сентябрь 2022 (54)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18