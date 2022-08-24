В информационной системе «Активный Екатеринбург» стартовал опрос на тему дополнительного образования для детей

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. В День знаний в информационной системе «Активный Екатеринбург» стартовал опрос по актуальной для всех родителей теме дополнительного образования для детей. Принять участие в голосовании могут все жители уральской столицы, сообщает пресс-служба администрации города.



В новом голосовании горожанам предлагается выбрать программу дополнительного образования, которой не хватает маленьким жителям Екатеринбурга. Участники опроса могут написать свой вариант или отметить несколько пунктов из предложенных. Среди них — звукорежиссура, фотография, видеопроизводство, журналистика, мультипликация и многие другие. Принять участие в голосовании можно до 30 сентября текущего года.



Напомним, что теперь «Активный Екатеринбург» появился в виде приложения на Android, которое обладает тем же функционалом, что и сайт. С его помощью горожане могут участвовать в опросах, относящихся к различным сферам городского хозяйства. Также у них есть возможность направлять сообщения по различным проблемам — неработающие светофоры, работа общественного транспорта и состояние остановок, отсутствие необходимой разметки или дорожных знаков — и получать обратную связь от представителей органов местного самоуправления.